"كنت الأفضل"... شقيقة رونالدو توجه له رسالة بعد خروج يوفنتوس من دوري الأبطال

دافعت شقيقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن شقيقها بعد خروج يوفنتوس من دوري الأبطال على يد ليون الفرنسي.

ونشرت إلما، على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، صورة لشقيقها علقت عليها قائلة، بأن رونالدو فعل كل ما بوسعه لإبقاء الفريق في المنافسة على اللقب.

وبأن أدائه كان الأفضل من أي لاعب آخر، وبأنه الأفضل بإمتياز.

وقالت في تعليقها على الصورة "لقد كان أداؤه أفضل من أي لاعب آخر، أنا فخورة برؤيتك داخل الملعب، ومدى تفانيك في المباراة، لكن لسوء الحظ لا يمكن أن تفعل كل شيء بمفردك، أنت تعلم أن لعبة كرة القدم هكذا، لكن عليك ألا تنسى أنك الأفضل بامتياز وما زلت كذلك".

يذكر بأن البرتغالي خاض مع يوفنتوس 6 مباريات في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال خلال آخر موسمين منذ انضمامه قادما من ريال مدريد، حيث سجل الفريق 7 أهداف، جاءت جميعا بتوقيع رونالدو.

وودع يوفنتوس دوري الأبطال على يد ليون الفرنسي، رغم فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 2-1، إذ كان قد خسر مباراة الذهاب في فرنسا بهدف دون رد، ليتأهل ليون بأفضلية تسجيل هدف خارج ميدانه.