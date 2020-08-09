ميسي سجل في 35 فريقا أوروبيا... أبرز الأرقام من لقاء برشلونة ونابولي بدوري الأبطال

تغلب برشلونة الإسباني على نابولي الإيطالي بإياب الدور الـ16 من دوري الأبطال، ليطيح بالفريق خارج البطولة وليحجز مقعدا للدور القادم.

اللقاء انتهى بفوز برشلونة بثلاثة أهداف لهدف، وجاءت الأهداف الثلاثة لبرشلونة عن طريق المدافع كليمو لينجليه وليونيل ميسي ولويس سواريز من ركلة جزاء قبل أن يقلص لورينتسو إنسيني الفارق من ركلة جزاء قبل الاستراحة أيضا.

وشهد اللقاء تسجيل عدد من المحطات الهامة، بحسب ما نقلها موقع "آس" الإسباني وهي:

-تابع برشلونة نتائجه الجيدة على أرضه، حيث لم يخسر في سبع سنوات.

-ليونيل ميسي وصل إلى الهدف رقم 115 في مشواره ببطولة دوري أبطال أوروبا.

-ليونيل ميسي سجل أمام 35 فريقا في دوري أبطال أوروبا، أكثر بفريقين من كريستيانو رونالدو التالي له في قائمة الزائرين لشباك أكثر الأندية في البطولة القارية الأبرز.

-99 هدفا لبرشلونة في شباك الأندية الإيطالية عبر التاريخ.

-هدف كليمنت لينجليت الافتتاحي في المباراة هو أول هدف لبرشلونة بالرأس في دوري الأبطال هذا الموسم.

-بلغ برشلونة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة عشرة تواليا.

-كليمنت لينجليت سجل الهدف رقم 600 لبرشلونة في المباريات الأوروبية بخلاف الملاحق التأهيلية.

-لويس سواريز يسجل من ركلة جزاء لأول مرة في مشواره بدوري أبطال أوروبا.

-36 مباراة متتالية لبرشلونة على كامب نو دون خسارة في دوري أبطال أوروبا.

-29 فوزا لبرشلونة على الأندية الإيطالية مقابل 11 فقط لكل أندية إيطاليا أمام البلوجرانا.

-10 من أصل 11 مرة خسر فيها نابولي في الذهاب خرج من بطولة دوري أبطال أوروبا.

-كليمنت لينجليت يسجل هدفه الأول في دوري الأبطال مع برشلونة والثاني له في مشواره بشكل عام لأن له هدفًا ضد سبارتاك موسكو حينما كان الفرنسي لاعبًا في صفوف إشبيلية.

-نابولي هو الفريق الإيطالي الرابع الذي تستقبل شباكه أهدافا من ليونيل ميسي.

-إنسيني هو أول لاعب إيطالي ينجح في تسجيل هدف فأكثر على كل من سانتياجو بيرنابيو وكامب نو أمام ريال مدريد وبرشلونة بتاريخ دوري أبطال أوروبا.

-جميع لاعبي برشلونة الـ11 شاركوا في هدف ميسي الثاني لبرشلونة أمام نابولي.

ومن المقرر أن يلعب برشلونة في دور الثمانية مع بايرن ميونيخ بطل ألمانيا الذي سحق تشيلسي 7-1 في مجموع مباراتي دور الستة عشر.