8 أسباب أطاحت بريال مدريد من دوري أبطال أوروبا

وبحسب موقع صحيفة "آس" الإسبانية الناطق بالعربية فإن الخروج كان لعدة أسباب وهي:

مشاركة هازارد رغم إصابته.

عدم وجود مهاجم هداف يشارك كريم بنزيما.

مشاركة لوكا يوفيتش في وقت كان يحتاج الفريق فيه البرازيلي فينيسيوس جونيور.

غياب راموس عن اللقاء بسبب الإيقاف.

غياب فينيسيوس والياباني تاكيفوسا كوبو.

خسارة معركة وسط الميدان والاحتفاظ بفالفيردي على الدكة.

تغيير تكتيك الفريق، وكثرة التمرير في الخلف.

هشاشة الفريق واسترخاء بعض لاعبيه وارتكابهم الأخطاء.

وتلقى فريق ريال مدريد الإسباني صفعة قوية أول أمس الجمعة 7 أغسطس/آب، بعد خسارته بهدفين لهدف على يد مانشستر سيتي الإنجليزي ومغادرة بطولة دوري أبطال أوروبا.