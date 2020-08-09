نجم مازيمبي يكشف سر فيديو تدربه بقميص نادي الزمالك... فيديو

وانتشر الفيديو بشكل كبير عبر مواقع التواصل، يوم السبت، وتناقلته جماهير الزمالك، وهي تشير إلى اقتراب اللاعب من ارتداء قميص ناديها رسميا.

ابننا جاكسون موليكا pic.twitter.com/ahJxrTettF — Mohamed Saber (@Saber_Ztv) August 8, 2020

ولكن موليكا رد عبر حسابه على "تويتر"، يوم الأحد، قائلا: "أود أن أشكر كل المشجعين على حبهم ودعمهم لي، لكنه كان مجرد قميص للتدريب".

Je voudrais remercier tous les fans pour leur amour et leur soutien .. mais c'était juste un t-shirt d'entraînement. — Jackson Muleka (@Jackson_muleka) August 9, 2020

وحذف اللاعب الفيديو من حساباته الرسمية بعدما أثار جدلا كبيرا وسط مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، انتشر العديد من التقارير الصحفية، التي تشير لدخول الأهلي المصري في مفاوضات مع نادي مازيمبي لضم موليكا، فيما أشارت العديد من التقارير الكونغولية إلى أن موليكا في طريقه إلى الدوري البلجيكي خلال الأيام المقبلة، ليبدأ مشواره الاحترافي بعد تألقه في دوري أبطال أفريقيا على مدار الموسمين الحالي والماضي.