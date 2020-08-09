رونالدو يقترب من باريس سان جيرمان

كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الأحد، عن تطور جديد بشأن تفكير البرتغالي كريستيانو رونالدو في الرحيل عن يوفنتوس الإيطالي، خلال الموسم المقبل.

وبحسب موقع "Le10 Sport" الفرنسي، فإن رونالدو يشعر بالإحباط في يوفنتوس، عقب الفشل في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليون الفرنسي.

وأضاف أن صاروخ ماديرا مستعد لخوض تجربة جديدة مع ناد آخر يعاني أيضا في دوري أبطال أوروبا (باريس سان جيرمان).

وأشار إلى أن البرتغالي خورخي مينديز، وكيل رونالدو، سيلتقي مع ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، أثناء إقامة مباريات دوري أبطال أوروبا بمدينة لشبونة، لبحث كيفية إبرام الصفقة.

ويذكر أن عقد رونالدو مع يوفنتوس يمتد حتى صيف 2022.

وكان يوفنتوس قد ودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 الموسم الحالي، في حين ودع البطولة من ربع النهائي الموسم الماضي، رغم أن الفريق أحرز لقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة هذا الموسم.