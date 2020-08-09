ميسي يثير الذعر في برشلونة قبل لقاء بايرن ميونيخ

أشارت تقارير إعلامية إسبانية الى أن نجم المنتخب الأرجنتيني ونادي برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، قد أثار الذعرفي صفوف فريقه، بعدما سقط عقب كرة مشتركة مع كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي، خلال مباراة الفريقين، مساء أمس السبت.

ووفقا لمصادر في برشلونة، فإن ميسي، لم يتعرض لإصابة خطيرة لحسن حظه بعدما تلقى ضربة في قدمه اليسرى.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الأرجنتنيني أثار ذعر الجميع في برشلونة بعد سقوطه في كرة مشتركة مع مدافع نابولي كوليبالي، ليتلقى العلاج في أرض الملعب.

وأوضحت أن ميسي لن يخضع لفحوصات طبية في قدمه المصابة، وسيقتصر الأمر على وضع الثلج وتطبيق نظام الرعاية المعتاد لتقليل التورم.

وأكدت الصحيفة أنه لا توجد أي شكوك بشأن مشاركة ميسي أمام بايرن ميونخ، يوم الجمعة المقبل.

ويذكر بأن برشلونة تأهل للدور الربع النهائي من دوري الأبطال الأوروبي، بعد إقصائه لنادي نابولي الإيطالي، حيث سيواجه بايرن ميونيخ الذي تخطى بدوره نادي تشيلسي الإنجليزي.