بعد 7 مواسم... ويليان يعلن رسميا الرحيل عن نادي تشيلسي

أعلن نجم نادي تشلسي الإنجليزي، البرازيلي ويليان، رحيله، رسميا، عن النادي بعد نهاية مشوار الفريق في دوري أبطال أوروبا بعد هزيمته أمام بايرن ميونيخ.

وكتب ويليان رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "الوقت حان للمرور لشيء آخر، زملائي سأفتقدهم بطبيعة الحال، كل أعضاء الإدارة والفريق يعاملونني كإبن، سأفتقدهم وأفتقد المشجعين أيضا".

وأضاف النجم البرازيلي "سأغادر ورأسي مرفوعة مع العلم أنني فزت هنا بعدة ألقاب وعملت كل ما في وسعي من أجل قميص تشيلسي".

A OPEN LETTER TO THE FANS OF @ChelseaFC pic.twitter.com/ZUUEfwnx5d — Willian (@willianborges88) August 9, 2020

وحاولت إدارة تشيلسي تمديد عقد النجم البرازيلي، لكنه أصر على مدة أطول، ما جعل المفاوضات تصل لطريق مسدود ويغادر الفريق ليكون ثاني لاعب يعلن الرحيل بعد الإسباني، بيدرو رودريغيز.

وتشير عدة تقارير إعلامية لاتفاق النجم البرازيلي مع آرسنال الإنجليزي، للانتقال لصفوفه في صفقة انتقال حرة، وبذلك يبقى ويليان وعائلته في لندن.