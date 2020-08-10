مقتحمو منزل محمود الخطيب تركوا له هذه الرسالة

روى مقتحمو منزل رئيس النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب، أمام تحقيقات النيابة العامة المصرية، تفاصيل سرقتهم لمنزله الكائن في مدينة 6 أكتوبر في العاصمة المصرية القاهرة، بعد إلقاء القبض عليهم.

وبحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية، اتفق الثلاثة جناة وهم بستاني وعاملي بناء في موقع تحت الإنشاء مجاور لـ"حي الأشجار" المتواجد به فيلا الخطيب على السرقة، بعدما علموا هوية صاحبها (رئيس النادي الأهلي)، كما استغلوا غياب المقيمين فيها لقضاء إجازة صيف في الساحل الشمالي.

وأضافوا أنهم قبل هروبهم من المكان تركوا رسالة لمحمود الخطيب لإبعاد الشبهات عنهم، إذ كتبوا على كراسة ورقية في المنزل: "احنا وصلنا لبيتك"، بغرض إيهام الخطيب أن الدافع وراء السرقة خلافات مع آخرين، وتركوها أعلى منضدة.

وأكد المتهمون الثلاثة في التحقيقات عدم تحريض أي شخص لهم، وأن الدافع وراء السرقة اعتقادهم احتواء الفيلا على متعلقات ثمينة.

وأشاروا إلى أنهم لم يعثروا داخل الفيلا على أي مصوغات ذهبية أو مبالغ ذهبية، واستولوا فقط على حاسب محمول "لاب توب"، وكاميرا ديجيتال، و"ريسيفر" لمشاهدة القنوات الفضائية، وجهاز حاسوب لوحي "أيباد".

وفي أول تعليق منه على واقعة السرقة، قال محمود الخطيب لرجال المباحث المصرية، إنه كان في إحدى المناطق الساحلية لقضاء إجازة رفقة عائلته، وتفاجأ بعد عودته بسرقة المنزل، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وأضاف الخطيب أنه لم يكن هناك أحد في المنزل وقت وقوع السرقة.

وتعرض منزل الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، الجمعة، للسرقة.