إصابات بكورونا في بعثة أتلتيكو مدريد تهدد استمرارية دوري أبطال أوروبا

أكد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوفه من دون الكشف عن هويتهما، وذلك قبل أربعة أيام من خوض ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد لايبزيغ الألماني في لشبونة.

وقال أتلتيكو في بيان على موقعه الرسمي: "بالأمس، السبت 8 أغسطس/ آب، اجتاز جميع أعضاء الفريق والطاقم الفني المسافرين إلى لشبونة اختبارات بي سي آر، في مدينة ماخاداهوندا الرياضية (بالقرب من مدريد) وفقاً لما يتطلبه بروتوكول ويفا (الاتحاد الاوروبي للعبة) من أجل المشاركة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا".

Comunicado oficial: La expedición a Lisboa se someterá a nuevas pruebas PCR tras la aparición de dos casos positivos https://t.co/GztEhGvQQZ — Atlético de Madrid (@Atleti) August 9, 2020

​وأضاف: "اكتشفنا من النتائج التي عرفناها اليوم، حالتين إيجابيتين وقد عزلا نفسهما في المنزل وتم إبلاغ اسمهما على الفور إلى السلطات الصحية الإسبانية، البرتغالية، ويفا، الاتحاد الاسباني، الاتحاد البرتغالي والمجلس الأعلى للرياضة".

وتنطلق البطولة المصغرة التي فرضها فيروس "كورونا المستجد"، بعد أن تسبب بتعليق المنافسات منذ مارس/ آذار، الأربعاء، بإقامة مواجهات ربع ونصف النهائي بنظام الإقصاء من مباراة واحدة (عوضاً عن ذهاب وإياب) في لشبونة من دون جمهور، وصولاً الى النهائي المقرر في 23 أغسطس/ آب.

وكان من المفترض أن يسافر أتلتيكو إلى العاصمة البرتغالية، الاثنين، وقد أقر أن الحالتين الإيجابيتين قد تؤديان إلى تغييرات في اللحظة الأخيرة بخصوص جدول السفر وكذلك خطط الإقامة في لشبونة.

وأوضح: "النادي سينسق الجداول الجديدة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وبمجرد أن تكون هناك خطة جديدة سيتم الإعلان عنها، كما نطلب أقصى درجات الاحترام في ما يخص هوية الحالتين الإيجابيتين".