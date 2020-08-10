كشف أسماء لاعبي أتلتيكو مدريد المصابين بكورونا

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في وقت سابق، اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوفه من دون الكشف عن هويتهما، وذلك قبل أربعة أيام من خوض ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد لايبزيغ الألماني في لشبونة، بحسب ما ذكر موقع "goal" الرياضي.

وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الإثنين، أن المباراة المقررة بين أتلتيكو مدريد ولايبزيغ الألماني، في الدور ربع النهائي من دوري أبطال "ستلعب في موعدها المحدد"، على الرغم من حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف النادي الإسباني.

وكان من المفترض أن يسافر أتلتيكو إلى العاصمة البرتغالية، الاثنين، وقد أقر أن الحالتين الإيجابيتين قد تؤديان إلى تغييرات في اللحظة الأخيرة بخصوص جدول السفر وكذلك خطط الإقامة في لشبونة.

وأوضح: "النادي سينسق الجداول الجديدة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وبمجرد أن تكون هناك خطة جديدة سيتم الإعلان عنها، كما نطلب أقصى درجات الاحترام في ما يخص هوية الحالتين الإيجابيتين".