فيفا: تأجيل مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم إلى 2021 بسبب "كورونا"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الآسيوي، اليوم الأربعاء، تأجيل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023، إلى العام المقبل بسبب جائحة كورونا.

وأشار بيان "فيفا"، إلى أن "المباريات كان من المقرر أن تلعب خلال شهري أكتوبر/ تشرين الأول، ونوفمبر/ تشرين الثاني هذا العام، محددا مارس/ آذار من عام 2021 موعدًا مبدئيًا لانطلاق التصفيات، حسب وكالة "رويترز".

ويراقب الاتحاد الدولي لكرة القدم الوضع عن كثب من أجل ضمان صحة وسلامة جميع الفرق والحكام والجماهير وبقية أطراف اللعبة، وكذلك متابعة قيود السفر والإجراءات الصحية من قبل الحكومات، وإعادة تقييم موقف برنامج المباريات، حسب وضع انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

ومن المقرر أن ينطلق كأس العالم 2022 بقطر في 21 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2022، وستلعب البطولة لمدة أقل من شهر على أن تنتهي وتلعب المباراة النهائية يوم الثامن عشر من شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 2022.