حقيقة انتقال كرستيانو رونالدو من اليوفي

أعلن نادي تلاكسالا المكسيكي الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة في بلاده التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في سابقة مفاجئة وغريبة.

وكان النجم البرتغالي قد ارتبط بأخبار تفيد باحتمال رحيله عن يوفنتوس صوب باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ومع هذه الأخبار التي تربطه بأندية أوروبية على رأسها باريس سان جيرمان وربما أخبار أخرى حالمة تفيد بعودته إلى ريال مدريد، جاءت المفاجأة.

ونشر النادي المكسيكي التغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أعلن فيها تعاقده مع رونالدو قادمًا من يوفنتوس.

​ولكن اتضح فيما بعد أنها كانت مجرد دعابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من النادي المكسيكي الذي أراد استغلال تلك الأخبار للحصول على تلك اللقطة.

يذكر أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حصل على أجازة يقضيها مع صديقته جورجينا رودريجيز وأبنائه، وحسب المصادر المقربة منه فإنه لا ينوي الرحيل عن يوفنتوس.