أهداف مباراة باريس سان جيرمان وأتلانتا (2-1) في دوري أبطال أوروبا... فيديو

أحرز باريس سان جيرمان هدفين متأخرين أحدهما في الوقت المحتسب بدل الضائع للبديل إيريك تشوبو-موتينج، ليفوز 2-1 على أتلانتا مفاجأة البطولة ويضع حدا لحلمه عند دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء.

وتقدم أتلانتا، في أول مشاركة له في دوري الأبطال، عبر الكرواتي ماريو باساليتش عندما أرسل تسديدة رائعة استقرت في شباك الفريق الفرنسي في الدقيقة 27، ليتماسك بعدها حتى الدقيقة الأخيرة عندما أدرك المدافع البرازيلي ماركينيوس التعادل لبطل فرنسا.

ومع تراجع لاعبي أتلانتا جراء الإرهاق وضع تشوبو-موتينغ الكرة في الشباك في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، لينهي المسيرة المحرجة خلال السنوات الماضية لباريس سان جيرمان المدعوم من قطر، والذي ودع البطولة دائما من دور الثمانية أو دور الستة عشر، ليبلغ قبل النهائي لأول مرة منذ عام 1995.



وسيلتقي الفريق الفرنسي في قبل النهائي مع الفائز من مباراة أتلتيكو مدريد ورازن بال شبورت لايبزيج غدا الخميس.

وقال الكاميروني تشوبو-موتينغ،

"عندما شاركت قلت لنفسي لا يمكن أن نخسر. ولا يمكن أن نعود إلى فرنسا بهذا الشكل.. كنت واثقا في نفسي وبالفريق ثم الباقي كان تاريخ باريس سان جيرمان.. كانت مباراة مجنونة وصعبة ومنافس قوي".

وسيطر نيمار على الشوط الأول وأهدر أربع فرص جيدة.

وأطاح المهاجم البرازيلي بالكرة خارج المرمى إثر وضع انفراد أمام الحارس ماركو سبورتيلو، بعد ثلاث دقائق من البداية.



وتردد أيضا بين التسديد أو التمرير لزميله ماورو إيكاردي، حيث سدد بعيدا عن المرمى، وبعدها أهدر فرصة أخرى شهدت تمريره الكرة بين ساقي أحد لاعبي أتلانتا.