عرض رونالدو على برشلونة للانتقال من يوفنتوس

أشارت تقارير إعلامية إلى قيام وكيل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعرضه على برشلونة الإسباني للرحيل عن يوفنتوس الإيطالي.

وأشارت بعض التقارير إلى أن مستقبل رونالدو غير مؤكد في يوفنتوس حتى الآن، كما أشارت مجلة "فرانس فوتبول" لاهتمام نادي باريس سان جيرمان بالتعاقد معه.

وصرح خبير الكرة الإسبانية جوليم بالاج، في مقابلة مع "بي بي سي" بأن جورجي مينديز وكيل أعمال البرتغالي، عرض لاعبه على برشلونة.

🗣 'Juventus wants to get rid of his wage, he's been offered everywhere including Barcelona' @GuillemBalague on the future of @Cristiano Ronaldo



📲⚽ https://t.co/3CW3Ngo4mY pic.twitter.com/OB8W9XH5oz — BBC 5 Live Sport (@5liveSport) August 12, 2020

وقال: "السبب وراء ارتباط كريستيانو رونالدو بباريس سان جيرمان ليس لأن باريس يحاول الحصول عليه ولكن لأن مينديز يحاول إيجاد نادٍ جديد مناسب له...وخلال الشهور الأخيرة وجدنا تقارير عن ارتباطه بالعودة لريال مدريد ولكن الريال قال إنه لا توجد فرصة...ولذلك فهو يقوم بمحاولة عرض خدماته على عدد من الأندية بما في ذلك برشلونة".

وأضاف: "يحصل كريستيانو رونالدو على 23 مليون يورو سنوياً مع يوفنتوس، فمن سيدفع هذا الكم من المال في الوقت الحالي".