إكرامي يعلق على رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

علّق شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، على رحيل رمضان صبحي هيدرسفيلد الإنجليزي، ورفضه البقاء في القلعة الحمراء.

وقال إكرامي إنه سيرد على كل الأمور الخاصة برمضان صبحي، وانتقاله إلى بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جاء ذلك ردا على أحد المتابعين، ويدعى حامد حامد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الخاص شريف إكرامي حارس الأهلي، عن مدى معرفته بجلوس رمضان صبحي مع مسئولي بيراميدز، في الثاني من أغسطس/ آب الماضي.

ورد إكرامي، قائلا: "سيدي الفاضل سارد علي كل شيء يخصني فليس لدي ماخشاه أو أستحي أن أقوله، اتفهم وأقدر حزن غضب قطاع كبير من الجماهير وردي ستراه قريبا".

​وأعلن النادي الأهلي المصري رغبة "ابن النادي" عدم اللعب للنادي والانتقال إلى نادي بيراميدز المصري.

سيدي الفاضل سارد علي كل شيء يخصني فليس لدي ماخشاه او استحي ان اقوله، اتفهم و اقدر حزن غضب قطاع كبير من الجماهير و ردي ستراه قريباً — SherifEkramy (@SEkramyofficial) August 13, 2020

وبدأ صبحي من ناشئ في النادي الأهلي، ولعب لأول مرة مع الفريق الأول بالنادي في فبراير/ شباط 2014. وأثبت نفسه في الفريق الأول في ستاد القاهرة الدولي وساعد الأهلي على الفوز بالدوري المصري الممتاز في مواسم 2013-14 و2015-16.

🔴 الأهلي : رمضان صبحي خارج حساباتنا وابلغنا برغبته في الانتقال لنادي بيراميدز pic.twitter.com/KjArEYeDET — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) August 12, 2020

وفي يوليو/ تموز 2016، انضم إلى الفريق الإنجليزي ستوك سيتي في صفقة قدرت بـ 5 ملايين جنيه استرليني، وأمضى موسمين مع ستوك سيتي قبل أن ينضم إلى هدرسفيلد تاون في حزيران/يونيو 2018.