بايرن ميونيخ يقدم التعزية لأهل أحد مشجعيه من ضحايا تفجير بيروت... صورة

قدم نادي بايرن ميونيخ الألماني التعزية بوفاة أحد مشجعيه في انفجار بيروت، معزيا أهل الشاب والشعب اللبناني.

ونشر الفريق البافاري على صفحته الخاصة على "تويتر"، رسالة بالإضافة إلى صور لمشجع الفريق الشاب ​رالف ملاحي​ الذي توفي بالانفجار الضخم.

وجاء في الغريدة "ارقد بسلام رالف، ميا سان ميا".

هذا وكانت العديد من الأندية الأوروبية والعالمية قد تضامنت مع لبنان بعد الانفجار الذي هز مرفأ بيروت.

يذكر بأن بايرن ميونيخ سيواجه برشلونة اليوم الجمعة 14 أغسطس/ آب، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.