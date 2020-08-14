تغريم اللاعب كهربا 33 مليون جنيه لصالح الزمالك

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تغريم محمود كهربا لاعب النادي الأهلي ما يقرب من 23 مليون جنيه لصالح نادي الزمالك.

أعلن أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حصول النادي على حقوقه في أزمة محمود عبد المنعم كهربا المنتقل إلى النادي الأهلي.

وقال أحمد مرتضى عبر حسابه بموقع "تويتر": "الحمد لله الزمالك يحصل على حقه في قضيه اللاعب محمود كهربا".

الحمد لله الزمالك يحصل على حقه في قضيه اللاعب محمود كهربا — Ahmed Mortada (@AhmedMortada) August 14, 2020

يشار إلى أن اللاعب محمود عبد المنعم انضم لصفوف نادي الزمالك، ليبدأ رحلة مع القلعة البيضاء انتهت بالانتقال للأهلي.

وبدأ كهربا مسيرته الكروية داخل صفوف القلعة الحمراء، واستمر مع ناشئين الفريق لمدة 5 سنوات لعب خلالها 20 مباراة، وتمكن من إحراز 36 هدفا، قبل أن يرحل من الأهلي عام 2011.