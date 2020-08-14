رئيس النادي الأهلي يعلق على قرار "الفيفا" في قضية "كهربا – الزمالك"

أصدر رئيس النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب، تعليقا بشأن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في قضية "كهربا – الزمالك" التي صدر فيها حكم صباح اليوم.

وقال الخطيب في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "نقدر قرار الفيفا، الذي رفض وبشكل قاطع كافة الاتهامات الباطلة، التي وجهها مسؤولو الزمالك بشأن تعاقد الأهلي مع اللاعب محمود عبد المنعم (كهربا)".

وتابع رئيس الأهلي "رفض الفيفا كل الشكاوى التي جاءت بحق الأهلي في هذا الملف، يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن ثوابت الأهلي راسخة، لم ولن تتغير، وأن النادي لا يسلك إلا الطرق المشروعة كعادته، والتي تتفق مع اللوائح والقوانين".

وقال الخطيب: "شيء جيد ألا يتعرض كهربا للإيقاف، ووفقًا لما قدمه من مستندات صحيحة، لكن الغرامة التي تم توقيعها على اللاعب، بالتأكيد أنه لديه من المستندات ما يحفظ حقوقه أمام المحكمة الرياضية، التي سوف يطعن من خلالها على قيمة الغرامة".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أصدر قرارا بتغريم محمود كهربا لاعب النادي الأهلي بنحو 23 مليون جنيه لصالح نادي الزمالك.