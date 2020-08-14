رئيس أتليتكو مدريد: من سينتقد خروجنا الأوروبي يشتري ناديه الخاص به

هاجم إنريكي سيريزو، رئيس نادي أتليتكو مدريد الإسباني، جماهير فريقه التي انتقدت خروج فريقه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام لايبزيغ الألماني.

وقال سيريزو، في تصريحات نقلتها صحيفة "أيه إس" الإسبانية: "على جماهير أتليتكو مدريد، الذين انتقدوا تكتيكات المدرب دييغو سيميوني، بالخروج وشراء الفريق الخاص بهم واختيار اللاعبين الذين سيلعبون بهم".

وتابع رئيس أتليتكو مدريد: "أشعر بخيبة أمل بسبب الهزيمة أمام لايبزيغ بهدفين مقابل هدف وحيد، لكني لا أولي اهتماما كبير بالأصوات المعارضة".

وقال سيريزو: "سيميوني ليس بمنأى عن الانتقاد وقد اختلف الكثيرون معه أمس، إنه الشخص الذي يختار الفريق وإذا لم يعجبك، اذهب واشتر ناديك الخاص".

ويعد سيميوني هو ثاني أطول مدربي أتليتيكو مدريد خدمة على الإطلاق ولديه عقد حتى عام 2022 مع النادي، الذي قاده إلى نهائيين في دوري أبطال أوروبا، ولقبين في الدوري الأوروبي بالإضافة إلى لقب الدوري الإسباني وكأس الملك مرة واحدة.

كما أنهى أتليتكو مدريد قائمة المراكز الثلاثة الأولى لإسبانيا في المواسم الثمانية الأخيرة.

وقال سيريزو للصحفيين: "نحافظ على هدوئنا، المباراة لم تسر كما هو مخطط لها وعلينا العودة إلى ديارنا لكننا نشعر بالارتياح حيال كل شيء آخر. أعتقد أنه لا يزال لدينا فريق جيد، لكن فقط لم تكن ليلتنا".

وأضاف بقوله: "الجماهير محبطة وهذا أمر سيء لأن الحقيقة هي أننا لم نتوقع نتيجة كهذه. لكن هذه هي كرة القدم، هذه الأشياء تحدث."

وأكمل: "أعتقد أننا قضينا موسما جيدا للغاية، لقد أنهينا المراكز الثلاثة الأولى في الدوري الإسباني وتأهلنا لدوري أبطال أوروبا وهو أمر ليس بالأمر السهل".