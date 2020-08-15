إذاعة إسبانية: ميسي يريد مغادرة برشلونة

تحدثت تقارير صحفية إسبانية، عن اتخاذ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قرار الرحيل عن برشلونة إذا لم تتخذ الإدارة قرارات بإجراء تغييرات جذرية.

وبحسب إذاعة "كادينا كوبي"، سيغادر ميسي الفريق عقب الخسارة الثقيلة التي تعرض لها برشلونة أمام بايرن ميونيخ بثمانية أهداف مقابل هدفين في ربع نهائي دوري الأبطال.

وأكدت الإذاعة أن ميسي ينتظر رد فعل إدارة برشلونة بعد الخروج من الموسم الحالي بدون ألقاب.

BREAKING: Marc-André ter Stegen

has been appointed chief of security to stop Lionel Messi leaving Barcelona.



👮‍♂️ pic.twitter.com/GbUSzodQR4 — Goal (@goal) August 15, 2020

وينتظر ميسي إعادة هيكلة الفريق من جديد، كاشفة أنه يشعر بالغضب خلال التوقيت الحالي بعد إخفاقات الفريق في دوري الأبطال في المواسم الماضية بداية من الخسارة أمام روما ثم ضد ليفربول وأخيرا من بايرن ميونيخ.

وكشفت الإذاعة الإسبانية أن ليونيل ميسي لديه بند في عقده يمكنه الرحيل عن برشلونة مجانا في عام 2021.