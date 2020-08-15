رينجرز الاسكتلندي يعلن وفاة "الفك المفترس"

أعلن نادي غلاسكو رينجرز الاسكتلندي، وفاة مدافعه الأسبق توم فورسايث عن عمر ناهز 71 عاما.

فورسايث الملقب باسم "الفك المفترس" انضم إلى رينجرز قادما من مذرويل في 1972 وتألق مع العملاق الاسكتلندي.

لعب فورسايث 326 مباراة مع رينجرز خلال عشرة أعوام، وفاز خلال هذه الفترة بلقب الدوري المحلي الممتاز ثلاث مرات وكأس اسكتلندا أربع مرات.

Tom Forsyth (1949-2020) pic.twitter.com/4hbL1CC90R — Rangers Football Club (@RangersFC) August 14, 2020

وغرد رينجرز عبر تويتر: "الكل هنا حزين لوفاة لاعبنا السابق توم فورسايث. أحر التعازي لكل أفراد أسرته في هذا الوقت العصيب".

يذكر فورسايث خاض 22 مباراة دولية مع منتخب اسكتلندا، وشارك في نهائيات كأس العالم عام 1978.