بيكيه عن مباراة بايرن ميونخ: "وصمة عار" ومستعد أن أكون أول المغادرين من "برشلونة"

عبر المدافع في نادي برشلونة الإسباني، جيرارد بيكيه، اليوم السبت، عن استيائه الشديد من الهزمة التي لحقت بناديه أمام منافسه بايرين ميونخ، أمس الجمعة، في ربع نهائي دوري الأبطال.

وفيما وصف بيكيه المباراة بأنها "وصمة عار" لفريقه، فقد أبدى استعداده أن يكون أول المغادرين منه.

وقال في تصريحات عن المباراة: "كانت مباراة مروعة. إنها وصمة عار. هذه ليست المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة. برشلونة بحاجة إلى تغييرات وضخ دماء جديدة. أنا لا أتحدث عن لاعبين أو مدرب".

وتابع: "نحتاج تغييرا جذرياً في النادي. إذا تعين علي المغادرة فأنا مستعد لأكون أول المغادرين. أريد الأفضل للنادي".

🔊 @3gerardpique : "كانت مباراة مروعة. إنها وصمة عار. هذه ليست المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة. برشلونة بحاجة إلى تغييرات وضخ دماء جديدة. أنا لا أتحدث عن لاعبين أو مدرب. نحتاج تغييراً جذرياً في النادي. إذا تعين علي المغادرة فأنا مستعد لأكون أول المغادرين. أريد الأفضل للنادي" pic.twitter.com/RytWXdahSZ — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 15, 2020

​وتأتي تصريحات جيرارد بيكيه بالتزامن مع حديث تقارير صحفية إسبانية عن اتخاذ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قرار الرحيل عن فريق برشلونة إذا لم تتخذ الإدارة قرارات بإجراء تغييرات جذرية.

وبحسب إذاعة "كادينا كوبي"، سيغادر ميسي الفريق عقب الخسارة الثقيلة التي تعرض لها برشلونة أمام بايرن ميونيخ بثمانية أهداف مقابل هدفين في ربع نهائي دوري الأبطال.

وأكدت الإذاعة أن ميسي ينتظر رد فعل إدارة برشلونة بعد الخروج من الموسم الحالي بدون ألقاب.

وينتظر ميسي إعادة هيكلة الفريق من جديد، كاشفة أنه يشعر بالغضب خلال التوقيت الحالي بعد إخفاقات الفريق في دوري الأبطال في المواسم الماضية بداية من الخسارة أمام روما ثم ضد ليفربول وأخيرا من بايرن ميونيخ.

وكشفت الإذاعة الإسبانية أن ليونيل ميسي لديه بند في عقده يمكنه الرحيل عن برشلونة مجانا في عام 2021.