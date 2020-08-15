صحيفة: ميسي ليس قائدا ولو كان رونالدو أو راموس مكانه لما سمحا بحدوث ذلك.. فيديو

قالت صحيفة بريطانية إن نجم فريق برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي لا يتمتع بصفة القائد ولو كان كريستيانو رونالدو أو راموس في مكانه لما سمحا بحدوث الهزيمة الكبيرة أمام بايرن ميونخ أمس بتلك الطريقة المهينة.

وأضافت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن "ميسي ليس قائدا.. لو كان كريستيانو رونالدو أو راموس في مكانه لما سمحا بحدوث ذلك".

ونشرت الصحيفة لقطات من مقطع فيديو، أظهرت قائد برشلونة من داخل غرفة الملابس وهو يبدو منكمشاً ويجلس وكتفيه منسدلة خلال استراحة بين الشوطين، قبل أن يبدأ زملاؤه بالاستعداد لدخول الشوط الثاني".

وعلقت قائلة "الأرجنتيني لا يبذل أي جهد لإلهامهم".

La Differenza tra #CristianoRonaldo e #Messi è tutta in questo Video. Entrambi in #ChampionsLeague nello Spogliatoio a Fine 1° Tempo. Uno Carica e Motiva i Compagni da Vero Leader. L'altro se ne sta in un angolo zitto e sconsolato... ed pure il Capitano! C'è SOLO 1 🐐: #CR7! 🇵🇹🏁 pic.twitter.com/fG32JT1jB7 — About J (@aboutjteam) August 15, 2020

وتأتي ذلك تزامنا مع حديث تقارير صحفية إسبانية عن اتخاذ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قرار الرحيل عن فريق برشلونة إذا لم تتخذ الإدارة قرارات بإجراء تغييرات جذرية.

وبحسب إذاعة "كادينا كوبي"، سيغادر ميسي الفريق عقب الخسارة الثقيلة التي تعرض لها برشلونة أمام بايرن ميونيخ بثمانية أهداف مقابل هدفين في ربع نهائي دوري الأبطال.

وأكدت الإذاعة أن ميسي ينتظر رد فعل إدارة برشلونة بعد الخروج من الموسم الحالي بدون ألقاب.

🎬 ملخص أهداف و جلد بايرن ميونخ لبرشلونة بالثمانية 🔥 هدف ينطح هدف 😂#برشلونة_ميونخ #برشلونة

pic.twitter.com/IPUTRCaK6Kفضيحه — ابو شروق 🤗ريال مدريد الاهلي وكفى 👑👑👑 (@EwZBhRdHWCiEtPL) August 15, 2020

وينتظر ميسي إعادة هيكلة الفريق من جديد، كاشفة أنه يشعر بالغضب خلال التوقيت الحالي بعد إخفاقات الفريق في دوري الأبطال في المواسم الماضية بداية من الخسارة أمام روما ثم ضد ليفربول وأخيرا من بايرن ميونيخ.

وكشفت الإذاعة الإسبانية أن ليونيل ميسي لديه بند في عقده يمكنه الرحيل عن برشلونة مجانا في عام 2021.