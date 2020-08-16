بالأسماء... برشلونة يعرض 16 لاعبا للبيع

كشفت صحفية إسبانية، اليوم الأحد، عن خطوة تنوي إدارة برشلونة اتخاذها خلال الأيام المقبلة، بعد الهزيمة المذلة أمام بايرن ميونخ 2-8 في دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن إدارة برشلونة بصدد تسريح 16 لاعبا عن طريق وضعهم على قوائم البيع والاستفادة من هذه الأموال لإعادة بناء الفريق.

وفجرت الصحيفة مفاجأة من العيار الثقيلة حيث أشارت إلى أن اللاعبين المرشحين لمغادرة برشلونة بينهم نجوم كانوا حتى وقت قريب "لا يمكن المساس بهم" أبرزهم الأوروجوياني لويس سواريز، سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا وجيرارد بيكيه.

وأضافت أن من بين اللاعبين المرشحين للمغادرة الفرنسي صامويل أومتيتي، إيفان راكيتيتش، أورتو فيدال، سيرجيو روبرتو، رافينيا وكوتينيو المعار حاليا إلى بايرن ميونخ.

كما تشمل قائمة اللاعبين الذين لن يمانع النادي في رحيلهم حال تلقيه عروضا لهم كل من الحارس الاحتياطي نيتو واللاعب جونيور برايثويت.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة برشلونة لن تجد مانعا في رحيل الثلاثي عثمان ديمبلي، أنطوان جريزمان وسيميدو حال وصول عروض مناسبة لهم، خاصة وأن الثلاثي لم يقدم المستوى المأمول منهم منذ انضمامهم للبارسا.

وأكدت الصحيفة أن 4 لاعبين لن يفرط فيهم برشلونة تحت أي ظرف على رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والحارس الألماني أندريه تير شتيجن بالإضافة إلى الثنائي كليمنت لينجليت وفرينكي دي يونج.

وتسعى إدارة برشلونة لتأمين الأموال اللازمة لعقد صفقات قوية هذا الصيف، حيث لا تزال الإدارة تأمل في الحصول على توقيع كل من لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان وإريك جارسيا لاعب مانشستر سيتي، حيث تم الاتفاق على مطالب اللاعبين لكن لا تزال المفاوضات جارية بين أنديتهما. بحسب الصحيفة.