مدرب الأهلي يحذر من غياب معلول وفتحي وهاني عن مباراة القمة

أطلق رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، تحذيرا من غياب ثلاثي من أهم لاعبي الفريق الأول عن مباراة القمة أمام الزمالك يوم السبت المقبل.

وقالت صحيفة "الأهرام" المصرية إن فايلر حذر لاعبيه، علي معلول، وأحمد فتحي، ومحمد هاني، من إمكانية غيابهم عن لقاء القمة.

وأشار مدرب الأهلي إلى أن حصول أي من الثلاثي على بطاقات صفراء في المباراة المقبلة، قد يعرضهم لمأزق خطير قد يترتب عنه غيابهم عن مواجهة الزمالك المرتقبة.

ويمتلك ثلاثي الأهلي إنذارين، وفي حالة حصول أي منهما على بطاقة صفراء بمباراة أسوان، غدا الاثنين، فسيغيب عن مواجهة القمة.

وفيما يمتلك كل من محمد الشناوي، محمود متولي، حمدى فتحي، عمرو السولية، وليد سليمان، أحمد الشيخ، محمد مجدى قفشة وجونيور أجاى ومروان محسن ورامى ربيعة بطاقة صفراء واحدة.

ويتصدر الفريق الأحمر ترتيب الدوري المصري، برصيد 53 نقطة، وخلفه الزمالك برصيد 38 نقطة.