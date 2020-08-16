تمهيدا لضمه في الصيف.. محمد صلاح على رادار عملاق أوروبي

بات النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على رادار واحد من عمالقة أوروبا بهدف ضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأوضحت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن نادي يوفنتوس الإيطالي يريد بدء مرحلة جدية تحت القيادة الفنية للاعبه السابق أندريا بيرلو.

وأشارت الصحيفة إلى احتمالية بيع عدد من لاعبي الفريق، على رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والنجم الأرجنتيني باولو ديبالا.

وزعمت الصحيفة أن بيرلو يدرس فكرة التعاقد مع محمد صلاح، مشيرة إلى أن صفقة التعاقد مع اللاعب قد تكلف خزينة السيدة العجوز نحو 120 مليون يورو.

يذكر أن محمد صلاح خاض تجربة في الدورى الإيطالى عبر ناديي فيورنتينا وروما قبل أن ينتقل لنادي ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017.