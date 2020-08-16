الاتحاد الأوروبي يعلن 4 أهداف مرشحة لجائزة الأفضل في ربع نهائي دوري الأبطال

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن الأهداف المرشحة لنيل جائزة الأفضل في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي شهد إقامة أربع مباريات.

وحقق باريس سان جيرمان الفرنسي الفوز على أتالانتا الإيطالي 2-1، وفاز لايبزيج الألماني على أتلتيكو مدريد الإسباني 2-1، وسحق بايرن ميونيخ الألماني برشلونة الإسباني بنتيجة 8-2، وتجاوز ليون الفرنسي مانشستر يونايتد الإنجليزي بالفوز 3-1.

وجاءت الأهداف المرشحة على النحو التالي، هدف جوشوا كيميتش ظهير بايرن ميونخ في برشلونة، وهدف لويس سواريز مهاجم برشلونة في البافاري، وهدف ماكسويل كورني لاعب ليون في شباك مانشستر سيتي، وهدف تشوبو موتينج جناح باريس سان جيرمان في أتالانتا.

يذكر أن باريس سان جيرمان سيلتقي نظيره لايبزيج، بينما يواجه بايرن ميونخ منافسه ليون، في دور نصف النهائي من المسابقة.

وتقام مباراتي نصف النهائي لدوري الأبطال يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، على أن تقام المباراة النهائية يوم الأحد 23 أغسطس/أب المقبل.