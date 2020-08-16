تقارير: ميسي يريد الرحيل عن برشلونة الآن

زعمت تقارير أن ليونيل ميسي أخطر إدارة برشلونة بقرار رحيله عن الفريق هذا الموسم بعد النتائج المخيبة خلال الفترة الماضية.

وبحسب ما نشره موقع "فوتبول إيطاليا"، تحدث ميسي مع الإدارة حول قراره بالرحيل عن كامب نو، وعدم الانتظار حتى انتهاء عقده الذي يمتد للعام المقبل.

وأفاد الموقع بأن ميسي غير راض كليا عن الإدارة الحالية للنادي، وبالتالي اتخذ قراره النهائي بالرحيل.

Friday: Beaten 8-2 by Bayern in the Champions League quarter-final



Sunday: @marcelobechler reports that Messi wants to leave the club this summer



Barcelona fans: pic.twitter.com/rQUWj7Yn4E — B/R Football (@brfootball) August 16, 2020

وخسر برشلونة لقب الدوري الإسباني لصالح ريال مدريد، وودع دوري أبطال أوروبا بفضيحة مدوية أمام بايرن ميونيخ الألماني بالخسارة بثمانية أهداف مقابل هدفين.

وكشفت تقارير أن العديد من الأندية ترغب في ضم ليونيل ميسي، على رأسها إنتر الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي.