هل أعلم ميسي برشلونة برحيله... مصدر يكشف الحقيقة

أكد مصدر في نادي برشلونة الإسباني، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يعلم الإدارة برغبته في الرحيل، وذلك خلافا لما يتم تداوله في وسائل الإعلام بعد الخروج المذل من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني 8 - 2.

وقال المصدر، في تصريحات مع وكالة "فرانس برس" إن "ميسي الذي يرتبط مع النادي الكاتالوني بعقد حتى 2021، لم يعرب للإدارة عن رغبته بالرحيل".

ونفى ما ذكرته الشبكة الإعلامية البرازيلية "ايسبورتي انتراتيفو" التي كانت أول من أعلنت رحيل مواطنها نيمار من برشلونة الى باريس سان جرمان الفرنسي في أغسطس/ آب 2017، عن أن افضل لاعب في العالم قرر "مغادرة النادي الآن، وليس في 2021".

وقالت "ايسبورتي انتراتيفو"، في فيديو نشِر على وسائل التواصل الاجتماعي، إن "الأرجنتيني قريب أكثر من أي وقت مضى من الرحيل"، مضيفة أن "الإدارة على علم" برغبة النجم الأرجنتيني.

وخسر برشلونة لقب الدوري الإسباني لصالح ريال مدريد، وودع دوري أبطال أوروبا بفضيحة مدوية أمام بايرن ميونيخ الألماني بالخسارة بثمانية أهداف مقابل هدفين.