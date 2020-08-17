حسام عاشور: ماذا فعلت ليتم اتهامي بخيانة الأهلي

عبر حسام عاشور القائد السابق للنادي الأهلي، عن شعوره من الغضب بسبب الهجوم الذي تعرض له مؤخرا من جانب بعض جماهير النادي الأحمر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال حسام عاشور في تصريحات تلفزيونية: "هل ينبغي علي أن أكون ملاوع حتى يقال عني إنني أقول الكلام الجيد. أنا شخص لا يجيد اللف والدوران وغير مطالب بذلك حتى يصدقني الجمهور".

وأعرب عاشور عن اندهاشه من وصف بعض جماهير الأهلي له بالخائن.

وتابع عاشور: "في ناس على السوشيال ميديا مش عاوزة تسمع الحقيقة وبتاخد الموضوع لاتجاه تاني خالص، وبتقول حسام عاشور خان الأهلي. أنا خنت الأهلي في إيه؟".

وأضاف "هل ظهوري من خلال فيديو لتوجيه الشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ خيانة للأهلي؟! طوال مسيرتي لم أفتعل أي أزمة ولا يمكنني الحديث بسوء عن الأهلي لأن النادي خيره علي وعلى أسرتي وأبنائي وهو بيتي الذي تربيت فيه".

وأوضح عاشور أن النادي الأهلي طالبه بالاعتزال ووافق رغم أنه قادر على الاستمرار لموسمين على الأقل، كما طلب منه النادي التواصل مع المستشار تركي آل الشيخ للاتفاق على مراسم الاعتزال والمباراة الاحتفالية وغيرها من الأمور، مشيرا إلى أنه تواصل مع تركي آل الشيخ بعلم إدارة الأهلي.

وأتم عاشور: "بعض الأشخاص المأجورين يحاولون تشويه صورتي أمام جماهير الأهلي. البعض يتربصون بي ويريدون تشويه صورتي، لم أخن الأهلي وكل ما فعلته توجيه الشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ، وهذا ليس بخطأ".