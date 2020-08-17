مجلس النواب المصري يوافق على طلب سماع مرتضى منصور أمام النيابة العامة

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، على الإذن بسماع أقوال النائب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، في القضية المتعلقة باتهامه بالسب والقذف ضد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وشعب مصر، دون اتخاذ أي إجراءات ضده إلا عقب استئذان المجلس.

وبحسب صحيفة "الشروق"، رفض المجلس ثلاثة طلبات لرفع الحصانة عن النائب.

وجاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير اللجنة التشريعية، بشأن طلبات الإذن برفع الحصانة المقدم من النائب العام المستشار حمادة الصاوي لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال النائب مرتضى منصور ، فى عدد 4 قضايا سب وقذف وإذاعة أخبار كاذبة مقدمة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وجاءت موافقة المجلس بالإذن بسماع أقوال النائب فى القضية، بعدما طلب النائب مرتضى منصور بتبرئة ساحته أمام الرأي العام، وهو ما أيده المجلس.

وكان النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، استعرض تقرير اللجنة بشأن تلك الطلبات، موضحا أن اللجنة توصي برفض الإذن برفع الحصانة نظرا لتوافر شبهة الكيدية.

وحرص علي عبد العال رئيس المجلس، على تأكيد كامل التقدير للنادي الأهلي ومجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب والجمعية العمومية وجماهير القلعة الحمراء، وجميع المنتمين إليه.