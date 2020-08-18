مواصلا افتعال المشاكل... نجم برشلونة يحطم سيارته في حالة سكر

واصل نجم برشلونة ومنتخب البرازيل، أرثر ميلو، إثارة الجدل حيث حطم سيارته الفيراري في حادث تعرض له خلال القيادة وهو في حالة سكر.

ووفقا للقوانين الإسبانية، سيتم إيقاف ميلو عن القيادة لفترة طويلة تتراوح ما بين 6 شهور إلى عام، بجانب فرض غرامة مالية كبيرة عليه.

وبحسب تقارير صحفية، كان ميلو برفقة أحد الأشخاص في الرابعة صباحا بمدينة بالافروغال في إقليم جيرونا، حين انحرفت السيارة عن الطريق واصطدمت بأحد أعمدة الإنارة.

📰[TV3] | Arthur Melo had an accident in his Ferrari, which he was driving under the influence of Alcohol.



It occurred at 4 am, he hit the pavement and damaged his headlights. Nothing serious happened to the player. pic.twitter.com/J9lnPEu6GD — BarçaTimes (@BarcaTimes) August 17, 2020

وبعد تحليل درجة الكحول، تبين أنها 0.55 ميليغرام في كل لتر، ما يعني أنه سيخضع للمحاكمة، على اعتبار أنه تخطى حاجز الـ0.5 ميليغرام لكل لتر.

يذكر أن ميلو في نزاع مع إدارة نادي برشلونة حيث تمرد اللاعب من أجل الضغط لإتمام انتقاله إلى يوفنتوس، رافضا مطالبات النادي بعودته، قبل أن يقرر العودة لإتمام الأمور العالقة لتسهيل انتقاله.