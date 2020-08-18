فيروس كورونا يقتحم معسكر ليفربول

أثبتت الفحوصات إصابة أحد أعضاء بعثة ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز بفيروس كورونا، في معسكر الإعداد الصيفي في جبال الألب في النمسا.

وبحسب تقارير صحفية نمساوية، أصاب الفيروس أحد أعضاء الفريق، لكن لم توضح الصحيفة إذا ما كان العضو من اللاعبين أم الجهاز التدريبي أم العاملين.

ورفض نادي ليفربول التعليق على هذا التقرير.

Liverpool's training camp in Austria continues - despite local reports of a positive COVID-19 test.https://t.co/N9F5ESyW6P — Paul Gorst (@ptgorst) August 18, 2020

وقالت الشركة المسؤولة عن تنظيم المعسكر، إنه تم نقله لمدينة سالفلدن النمساوية بعد إلغاء الذهاب إلى إيفيان في فرنسا بسبب جائحة فيروس كورونا.

يذكر أن فريق المدرب الألماني يورغن كلوب، توّج بلقب الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 30 عاما.