كومان يصل إلى إسبانيا لتولي تدريب برشلونة... فيديو

وصل الهولندي رونالد كومان المدير الفني المرتقب لنادي برشلونة، إلى العاصمة الكتالونية تمهيدا لإعلان قيادته للفريق الأول.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، مقطع فيديو مصورا لوصول كومان لمطار "إل برات" في مدينة برشلونة، حيث استقل سيارة خاصة بالنادي الكتالوني ورحل سريعا.

ومن المتوقع الإعلان الرسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، عن تولي كومان القيادة الفنية لبرشلونة، خلفا لكيكي سيتين الذي تمت إقالته مساء أمس الاثنين.

🔵🔴 ÚLTIMA HORA del @fcbarcelona_es



🛬 Ronald Koeman YA ESTÁ en Barcelona.



🕒 Acaba de aterrizar en el aeropuerto de El Prat.



📍 Trabajadores del club le han recogido.



📲 Se espera anuncio oficial en las próximas horas. pic.twitter.com/mlMD03YLtZ — Radio MARCA (@RadioMARCA) August 18, 2020

وينتظر أن يمتد عقد كومان مع برشلونة لمدة عامين، مع إمكانية تمديده لعام ثالث.

وكان برشلونة قد تلقى مؤخرا هزيمة مهينة بنتيجة 8-2 أمام بايرن ميونيخ الألماني، ضمن ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن إدارة برشلونة بصدد تسريح 16 لاعبا عن طريق وضعهم على قوائم البيع والاستفادة من هذه الأموال لإعادة بناء الفريق.