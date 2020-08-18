تركى آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي وينتقد المتحدث باسمه

علق تركى آل الشيخ، مالك نادي ألميريا، على محاولات الزج باسمه في ملف رحيل رمضان صبحي عن النادي الأهلي.

وكتب تركي آل الشيخ، على "فيسبوك": "حبايبي... مساء الخير... للتوضيح لم أعرض حاجة ولا عاوز حاج ومفيش حد تاخذو منه كلام عني إلا تركي بنفسه لأن الباقي بيتكلم بلساني لمصالحه وتعبت وـنا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني".

وتابع: "مش حجري اسكت كل واحد إذا فيه ناس مبتفهمش دي مشكلتها مش مشكلتي وأنا كل اللي عاوزه وبقوله ربنا يوفقكم ويوفقني في المستقبل في إلي بيعمله في حياته".

ووجه تركي آل الشيخ رسالة إلى مجلس إدارة الأهلي، وبعض الصفحات الرياضية على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيها: "اتهموني ب احمد فتحي وبعدها كبر الموضوع واتهموني بفايلر وبعدها كبر الموضوع واتهموني برمضان. ربنا يستر على إللي جاي وأنا باقول إللي جاي لأنه واضح".

وأضاف: " احنا في حرب ضد تركي وتركي بيحاربنا وكل الشر تركي وكلة بسبب تركي.. ربنا يهدي الجميع وفعلا بتمنى يلتزمو بكلمتهم ان كل واحد يركز في نفسه".

وقال آل الشيخ: "أنا طلعت أتكلم من دماغي كش انتو اللي بتتهموني بحجات مليش فيها.

واتخذ الأهلي قرارا بانهاء علاقته مع شريف إكرامي، بعد حديثه عن ملف رحيل رمضا صبحي، عبر "تويتر"، واستقر على استكمال الموسم باللاعبين المستمرين بالنادي في الموسم المقبل، كنوعا من الاستقرار الفني.