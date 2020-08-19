رئيس برشلونة يحسم الجدل ويكشف أسماء 7 لاعبين ليسوا للبيع

كشف رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، قائمة اللاعبين الذين لن يغادروا الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مشيرا إلى أن بعض اللاعبين الكبار سيضطرون للرحيل.

وقال بارتوميو، في مؤتمر صحفي، عن اللاعبين غير المعروضين للبيع: "ليونيل ميسي، إنه يعرف ذلك ويعتبر أفضل لاعب في العالم. سنتحدث أيضا عن مارك أندريه تير-شتيغن، نيلسون سيميدو، فرانكي دي يونغ، كليمنت لينغليه، عثمان ديمبيلي وأنطوان غريزمان أيضا"، وذلك حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأكد بارتوميو مساء أمس الثلاثاء تولي الهولندي رونالد كومان مهمة تدريب الفريق الكتالوني خلفا للمدير الفني المقال، كيكي سيتين، ويأتي ذلك ضمن حملة تطهير وهيكلة فريق برشلونة بعد هزيمته المذلة أمام بايرن ميونخ الألماني (2-8) يوم الجمعة الماضي، ضمن الدوري ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكانت صحفية "سبورت" الإسبانية، قالت يوم الأحد الماضي إن إدارة برشلونة بصدد تسريح 16 لاعبا عن طريق وضعهم على قوائم البيع والاستفادة من هذه الأموال لإعادة بناء الفريق.

وفجرت الصحيفة مفاجأة من العيار الثقيلة حيث أشارت إلى أن اللاعبين المرشحين لمغادرة برشلونة بينهم نجوم كانوا حتى وقت قريب "لا يمكن المساس بهم" أبرزهم الأوروجوياني لويس سواريز، سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا وجيرارد بيكيه، ميفة أن من بين اللاعبين المرشحين للمغادرة الفرنسي صامويل أومتيتي، إيفان راكيتيتش، أورتو فيدال، سيرجيو روبرتو، رافينيا ماضوكوتينيو المعار حاليا إلى بايرن ميونخ.

كما تشمل قائمة اللاعبين الذين لن يمانع النادي في رحيلهم حال تلقيه عروضا لهم كل من الحارس الاحتياطي نيتو واللاعب جونيور برايثويت.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة برشلونة لن تجد مانعا في رحيل الثلاثي عثمان ديمبلي، أنطوان جريزمان وسيميدو حال وصول عروض مناسبة لهم، خاصة وأن الثلاثة لم يقدموا المستوى المأمول منهم منذ انضمامهم للبارسا، مؤكدة أن 4 لاعبين لن يفرط فيهم برشلونة تحت أي ظرف على رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والحارس الألماني أندريه تير شتيجن بالإضافة إلى الثنائي كليمنت لينجليت وفرينكي دي يونج.