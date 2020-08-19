رسميا... تعيين الهولندي رونالد كومان مديرا فنيا لفريق برشلونة الإسباني

أفاد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، عن قرار بتعيين المدرب الهولندي رونالد كومان مديرا فنيا للفريق الأول، بعد إقالة كيكي سيتين مساء الاثنين الماضي.

وقال المدرب الهولندي رونالد كومان، الذي ترك منتخب هولندا لكرة القدم وقدم لبرشلونة، إنه اتخذ مثل هذا القرار، لأن برشلونة هو نادي أحلامه.

وتم الإعلان رسمياً عن تعيين كومان مدرباً لبرشلونة رسمياً يوم الأربعاء. ووقع المدرب عقدا حتى 30 يونيو 2022.

❗ رونالد كومان مدرباً جديداً لبرشلونة حتى 30 يونيو/حزيران 2022 🔵🔴



👋 مرحباً @RonaldKoeman 🇳🇱 pic.twitter.com/TRSaB4p1Wm — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 19, 2020

​تولى كومان تدريب المنتخب الهولندي منذ 2018 وقاد المنتخب البرتقالي إلى نهائي كأس الأمم الأوروبية 2020 UEFA.

وقال كومان: "لقد كان شرفًا لي أن أدرب المنتخب الهولندي. على مدار العامين ونصف العام الماضيين، بذلت كل ما في وسعي للنجاح مع البرتقالي، وأنا فخور بإلقاء نظرة على ما حققناه خلال هذه الفترة. المستقبل، أنا متأكد منه. الكل يعرف أن برشلونة هو النادي الذي أحلم به. لدي شعور خاص بأنني أستطيع أن أصبح مدربًا هناك"، حسبما نقل الموقع الرسمي للاتحاد الهولندي لكرة القدم (KNVB) عن كومان.

وكان كومان لاعبا في صفوف برشلونة من 1989 إلى 1995.