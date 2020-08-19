ميسي بطلا لكأس الخيول في الإمارات... صورة

حاز الجواد "ميسي" على كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية الأصيلة، في منافسات النسخة الـ27 من بطولة سباقات الخيل العالمية.

وبحسب وكالة "وام"، نجح "ميسي" في قطع مسافة 1600 متر في زمن بلغ 1:46:82 دقيقة، وذلك بإشراف مالكه ومدربه فيدو كيرسميكرس والجوكي جنتي مارين.

وحل "فريدي باي" في المرتبة الثانية، وجاء ثالثا "كونشيتا دي إيه"، في السباق الذي شهد مشاركة 12 جوادا في تحدي القمة البلجيكية.

الجواد "ميسي" بطلا لكأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة "سباق بلجيكا"#وام https://t.co/NRFvLIDsmX pic.twitter.com/WPoDx6HHKs — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) August 19, 2020

وشهد السباق حالة تصادم طفيفة في عمق المستقيم عند منعطف النهاية بين "ماكالان" و"كونشيتا"، استفاد من خلالها الجواد "ميسي" وأصحاب المقدمة.

وتميز السباق بمشاركة أفضل إسطبلات الخيل العربية في بلجيكا وأوروبا من عمر أربع سنوات فما فوق، وتبلغ قيمة جوائزه 30 ألف يورو.