رونالد كومان يتحدث عن عودة برشلونة إلى القمة مجددا

تعهد المدرب الهولندي رونالد كومان الذي أعلن، اليوم الأربعاء، رسميا عن تعاقده مع نادي برشلونة لتدريب الفريق الأول، في عقد يمتد حتى 2022، بالعمل بكل جد "من أجل إعادة فريق برشلونة إلى القمة".

وقال رونالد كومان في ملعب "الكامب نو" خلال حفل تقديمه الرسمي: "إنه ليوم سعيد بالنسبة لي، لقد كان حلما وأصبح الآن حقيقة وبرشلونة هو بيتي، وهذا التحدي لن يكون سهلا وسأبذل كل جهدي من أجل إعادة النادي إلى القمة"، بحسب إذاعة "مونت كارلو الدولية".

وفي بيان له، قال نادي برشلونة، اليوم الأربعاء، بعد يومين من إقالة لكيكي سيتين: "لقد توصل إف سي برشلونة ورونالد كومان إلى اتفاق لتولي تدريب الفريق الأول حتى 30 يونيو/ حزيران 2022".

وأضاف النادي في بيانه: "الهولندي كومان لديه بالفعل خبرة كبيرة كمدرب لأكثر من 20 عاما وثمانية ألقاب، وهو يأتي إلى نادي برشلونة بعد أن خاض تجارب تدريبية في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني والدوري الهولندي والدوري البرتغالي بالإضافة إلى تدريبه للمنتخب الهولندي".

وبتعاقده على تدريب فريق برشلونة يكون كومان هو المدرب الهولندي الخامس الذي يشرف على تدريب النادي الإسباني بعد رينوس ميتشلز ويوهان كوريف ولويس فان غال وفرانك رايكارد.

ويعود كومان إلى الفريق الذي تألق في صفوفه كلاعب بين 1989 و1995، وساهم في قيادته لإحراز لقب الدوري الإسباني أربع مرات متتالية بين 1991 و1994 خلال حقبة "فريق الأحلام" بإشراف مواطنه الراحل كرويف .

كما لعب دورا أساسيا في نيله لقب كأس الأندية الأوروبية البطلة (دوري الأبطال حاليا) عام 1992 بتسجيله هدف المباراة الوحيد في النهائي ضد فريق سمبدوريا الإيطالي من ضربة حرة .