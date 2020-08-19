أهداف مباراة بايرن ميونخ وليون 3-0 في نصف نهائي دوري الأبطال.. فيديو

واصل بايرن ميونخ الألماني انتصاراته في دوري الأبطال، متجاوزا ليون الفرنسي في نصف النهائي بثلاثية نظيفة.

سجل ثلاثية بايرن سيرج جنابري (هدفين) في الدقيقتين 18 و33، روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 88.

اهداف لقاء || ليون 0-3 بايرن ميونخ || pic.twitter.com/xMYwyhKey6 — ⚽️ GOALS ⚽️ (@Goalzz4u) August 19, 2020

وتأهل الفريق البافاري إلى نهائي البطولة، ضاربا موعد مع باريس سان جيرمان يوم الأحد المقبل.