ليفربول يبدأ الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي ضد ليدز

يبدأ ليفربول مشوار الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم 12 سبتمبر/ أيلول، في استاد أنفيلد، أمام ليدز يونايتد الوافد الجديد والعائد للمسابقة لأول مرة في 16 عاما.

ولن يشارك مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الجولة الافتتاحية حتى يحصل الفريقان على 30 يوما للراحة بعد نهاية مشاركتهما الأوروبية.

وكان من المنتظر أن يبدأ سيتي الموسم ضد أستون فيلا ويونايتد ضد بيرنلي لكن المباراتين سيتم تأجيلهما، وفقا لـ "رويترز".

ويخوض يونايتد مباراته الأولى في الموسم الجديد على أرضه أمام كريستال بالاس في 19 سبتمبر/ أيلول، وفقا للجدول الذي نشرته رابطة الدوري اليوم الخميس، بينما يحل سيتي ضيفا على ولفرهامبتون واندرارز في اليوم ذاته.

ويستهل ميكل أرتيتا أول موسم كامل له كمدرب لأرسنال باللعب في ضيافة فولهام الوافد الجديد يوم 12 سبتمبر، بينما يستضيف توتنهام هوتسبير، غريمه في شمال لندن، إيفرتون في أبرز مواجهات الجولة الافتتاحية.

وفي مباريات أخرى بالجولة الافتتاحية، يلعب كريستال بالاس على أرضه ضد ساوثامبتون، بينما يلتقي وست هام يونايتد مع نيوكاسل يونايتد باستاد لندن.

ويخوض تشيلسي وولفرهامبتون أول مباراة لهما في الموسم الجديد يوم 14 سبتمبر أمام برايتون آند هوف ألبيون وشيفيلد يونايتد على الترتيب.

ويحل ليفربول، فريق المدرب يورغن كلوب، ضيفا على تشيلسي في مباراته الثانية قبل أن يستضيف أرسنال بطل كأس الاتحاد الإنجليزي في الجولة التالية.

وتقام أول مواجهة بين ليفربول ومانشستر سيتي، المنافسين على اللقب، في السابع من نوفمبر تشرين الثاني باستاد الاتحاد بينما يلتقي الفريقان مجددا في السادس من فبراير شباط.

ويشهد يوم 17 أكتوبر/ تشرين الأول، أول قمة كبيرة عندما يحل ليفربول ضيفا على إيفرتون، بينما تقام مباراتا قمة مانشستر في جولتي 12 ديسمبر/ كانون الأول والسادس من مارس/ آذار.

وينتهي الموسم، الذي لن يشهد عطلة شتوية، في 23 مايو/ أيار، قبل أقل من ثلاثة أسابيع على انطلاق بطولة أوروبا المؤجلة.