إكرامي: فوجئت بقرار رمضان صبحي وابني شريف... فيديو

قال إكرامي الشحات حارس مرمى النادي الأهلي السابق، إنه فوجئ بقرار رمضان صبحي بالانتقال إلى بيراميدز، ومن قبله شريف إكرامي.

وأضاف إكرامي خلال لفضائية "أون تايم سبورتس"، أن آخر لقاء جمعه برئيس النادي محمود الخطيب شهد الحديث عن تقدم المفاوضات مع هدرسفيلد.

وتابع "ليس لي علاقة أنا أو شريف بمسألة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز، وعلى الأقل أنا لا أعرف شيء عن الأمر إطلاقًا ومنهم لله من يدعون شيء غير صحيح ضدي".

وأوضح "ليس لدى علم على الإطلاق بالأمور المالية التي تتعلق بشريف إكرامي أو رمضان صبحي أثناء تواجد أي منهما في الأهلي خلال الفترة الماضية".

وعن الفريق الذي سينضم له رمضان مستقبلا، قال إكرامي: "كل ما أعرفه عن رمضان صبحي هو المتعلق بالأسرة فقط، أنا لا اسأل على أمور أخرى، ولا أتدخل في أمور يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على الأسرة لذلك أترك هذا الشيء لكل فرد ليقرر ما يريده في عمله بنفسه".

واستكمل "لا أعلم لماذا يتم اقحامنا في أمور ليس لنا علاقة بها، بالرغم من أن شريف أعلن أنه ليس له علاقة بالأمر على الإطلاق".

وأشار إلى أن "عدم انضمام رمضان صبحي للأهلي مفاجأة بالنسبة لي، وكذلك قرار شريف إكرامي بالرحيل عن النادي".