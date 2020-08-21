مورينيو: أكره التفاؤل قبل النهائيات

قال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إن نهائي 2010 بين "إنتر ميلان" الإيطالي الذي كان تحت إشرافه وقتها، و"بايرن ميونخ" الألماني، قد مر عليه سنوات طويلة الآن وهناك العديد من التغييرات التي حصلت في بايرن.

وقال مورينيو: "كنا لا نُهزم خلال تلك الفترة، إنتر وقتها كان يشعر بنفس الإحساس الحالي لبايرن، هم يسجلون العديد من الأهداف ولا يمكن إيقافهم، نحن كذلك كنا في نفس الحالة"، بحسب ما ذكر موقع "goal" الرياضي.

وتابع "السبيشال وان": "أعتقد أن حصول الدوري الألماني على راحة قبل الجميع، ساعدهم كثيراً من أجل شحن طاقتهم، وحصلوا على الفترة الكافية من أجل المشاركة بقوة في الأبطال".

وأضاف: "بكل تأكيد أتذكر شعوري صباح يوم المباراة، لا أحد يحب هذا الشعور أبداً، وجدت العديد من الصناديق داخل الفندق فيها قمصان الاحتفال بالفوز، قمت بركلها لكرهي الشديد لهذه العقلية قبل أية مواجهة هامة".

وعن تجربته في إيطاليا قال مورينيو: "تجربتي مع إنتر كانت مختلفة، كانت مسألة حياة أو موت، معظم اللاعبين تخطى عمرهم 30 سنة، لذلك كانت الفرصة الأفضل من أجل كتابة التاريخ، الثقة كانت عالية جداً بعد الفوز على برشلونة في قبل النهائي، ثم روما في نهائي كأس إيطاليا، وكذلك بعد الفوز بالدوري، مما يجعلني أعتقد أن بايرن في وضعية مثالية الآن".