مقطع فيديو يوثق أولى لحظات كومان في الكامب نو

تعهد المدرب الهولندي رونالد كومان الذي أعلن، يوم الأربعاء الماضي، رسميا عن تعاقده مع نادي برشلونة لتدريب الفريق الأول، في عقد يمتد حتى 2022، بالعمل بكل جد "من أجل إعادة فريق برشلونة إلى القمة".
🎥 INSIDE VIEW | @RonaldKoeman— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 21, 2020
First day at the office for the new boss 🔵🔴
وقال رونالد كومان في ملعب "الكامب نو" خلال حفل تقديمه الرسمي: "إنه ليوم سعيد بالنسبة لي، لقد كان حلما وأصبح الآن حقيقة وبرشلونة هو بيتي، وهذا التحدي لن يكون سهلا وسأبذل كل جهدي من أجل إعادة النادي إلى القمة"، بحسب إذاعة "مونت كارلو الدولية".
وبتعاقده على تدريب فريق برشلونة يكون كومان هو المدرب الهولندي الخامس الذي يشرف على تدريب النادي الإسباني بعد رينوس ميتشلز ويوهان كوريف ولويس فان غال وفرانك رايكارد.
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