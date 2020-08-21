مقطع فيديو يوثق أولى لحظات كومان في الكامب نو

نشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يوثق أولى لحظات المدرب الهولندي الجديد رونالد كومان في ملعب الكامب نو في مدينة برشلونة.

تعهد المدرب الهولندي رونالد كومان الذي أعلن، يوم الأربعاء الماضي، رسميا عن تعاقده مع نادي برشلونة لتدريب الفريق الأول، في عقد يمتد حتى 2022، بالعمل بكل جد "من أجل إعادة فريق برشلونة إلى القمة".

🎥 INSIDE VIEW | @RonaldKoeman

First day at the office for the new boss 🔵🔴 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 21, 2020

​وقال رونالد كومان في ملعب "الكامب نو" خلال حفل تقديمه الرسمي: "إنه ليوم سعيد بالنسبة لي، لقد كان حلما وأصبح الآن حقيقة وبرشلونة هو بيتي، وهذا التحدي لن يكون سهلا وسأبذل كل جهدي من أجل إعادة النادي إلى القمة"، بحسب إذاعة "مونت كارلو الدولية".

وبتعاقده على تدريب فريق برشلونة يكون كومان هو المدرب الهولندي الخامس الذي يشرف على تدريب النادي الإسباني بعد رينوس ميتشلز ويوهان كوريف ولويس فان غال وفرانك رايكارد.