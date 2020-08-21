إشبيلية بطلا لـ"الدوري الأوروبي" في مباراة ماراثونية أمام إنتر ميلان

توج نادي إشبيلية الإسباني بلقب "الدوري الأوروبي" للمرة السادسة في تاريخه بفوز ماراثوني على إنتر ميلان الإيطالي.

وتمكن إشبيلية من الفوز على إنتر ميلان الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت في ملعب راين إينرجي معقل نادي كولن الألماني.

ويعد إشبيلية هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج ببطولة "الدوري الأوروبي بفارق 3 بطولات عن أقرب ملاحقيه ليفربول.

​وافتتح النيراتزوري التسجيل عن طريق القاطرة البلجيكية روميلو لوكاكو أهداف المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة.

ولكن إشبيلية سجل بعد ذلك هدفين متتاليين في الدقيقتين 13 و33 عن طريق لوك دي يونغ.

ولكن عادل إنتر ميلان النتيجة مرة أخرى في الدقيقة 36 عن طريق دييغو غودين.

ولكن القاطرة البلجيكية يبدو أنها أخطأت طريقها بعدما سجل لوكاكو هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 75 من زمن اللقاء، ليمنح إشبيلية لقب البطولة.