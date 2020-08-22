قائد مانشستر يونايتد يتعرض للاعتقال.. اشتبك مع سياح وتهجم على الشرطة

تعرض قائد ومدافع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، هاري ماغواير، للإيقاف على يد الشرطة اليونانية بعد ضلوعه في اشتباك مع سياح وتهجمه على الشرطة في جزيرة ميكونوس السياحية.

قال بيتروس فاسيلاكيس، وهو ضابط شرطة في المنطقة، إن ثلاثة أشخاص من الجنسية البريطانية بينهم لاعب كرة قدم، يشتبه بضلوعهم في شجار على الجزيرة.

حيث قام الثلاثة بلكم أفراد من شرطة الجزيرة متسببين لهم بإصابات طفيفة، كما أنهم متهمون أيضا بمقاومة عملية إيقافهم إضافة إلى الشتم والتهديد اللفظي للضباط الذين قاموا باعتقالهم.

Harry Maguire and two others have had a Greek police case file opened against them in relation to 'offenses of violence against officials - court officials, disobedience, bodily harm, insult and attempted bribery of an employee,' per @BBCRMsport pic.twitter.com/GQ7imZv90A — B/R Football (@brfootball) August 21, 2020

مضيفا أن مركز الشرطة تلقى اتصالا في وقت متأخر من يوم الخميس، من أجل فض إشكال بين مجموعتين.

من جهتها علقت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية على الحادث، بانه قد تهدد مكانة ماغواير كقائد للفريق.

BREAKING: Harry Maguire 'arrested in Greece' for 'attacking police in a fight.'https://t.co/GWHW6R4o8S — SPORTbible (@sportbible) August 21, 2020

وكان ماغواير قد أصبح المدافع الأغلى في تاريخ كرة القدم، بعدما انضم لمانشستر يونايتد الصيف الماضي قادما من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه استرليني.

وخاض ماغواير مع مانشستر يونايتد في الموسم المنقضي 55 مباراة في جميع المسابقات، سجل فيها 3 أهداف وصنع مثلها.