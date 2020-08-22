مؤمن زكريا ينهار باكيا على المسرح مع أحمد عز.. فيديو

حضر لاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا، عرض يوم الجمعة 21 أغسطس/أب من مسرحية "علاء الدين" لأحمد عز.

وحرص الفنان أحمد عز عقب انتهاء العرض على تقديم التحية لمؤمن زكريا على المسرح والدعاء له بالشفاء.

وصعد مؤمن زكريا على المسرح مع أحمد عز، وظل الجمهور يهتف باسمه ما جعله ينهار باكيا من التأثر.

View this post on Instagram ‏‎باللاعب الكبير #مؤمن_زكريا ‏@moamen_zakaria88 ‏@magdyalhawary @cairo.show A post shared by Safadi Safadi (@safadi_o_safadi) on Aug 21, 2020 at 4:55pm PDT

ويعاني مؤمن زكريا من مرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض نادر الحدوث يصيب الجهاز العصبي الحركي، ويسبب ضمورا في الأعصاب الحركية ومن ثم العضلات خاصة العضلات الإرادية، وهو مرض شديد الخطورة.

وتسبب المرض في ابتعاد اللاعب عن المباريات، وبدء رحلة علاجية في الولايات المتحدة الأمريكية.