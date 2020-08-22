إعلام: ريال مدريد يقدم عرضا لشراء ميسي‎

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن "نادي ريال مدريد استفسر من نظيره برشلونة عن إمكانية الحصول على خدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الكتالوني".

وذكر الصحفي الأرجنتيني برونو أكوستا، عبر حسابه على "تويتر"، أن "الإدارة أبلغت ميسي بالفعل برغبة النادي الملكي في ضمه".

🚨 EXCLUSIVA | El #RealMadrid ha realizado una oferta por Leo Messi. El #FCBarcelona ya se lo ha hecho saber al jugador. pic.twitter.com/R3n7kQB5XU — Bruno Acosta (@BrunoAcostaARG) August 21, 2020

وكان جوسيب بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، قال إنه يفكر في السماح لميسي بالرحيل عن برشلونة.

وقالت صحيفة "دايلي ستار" البريطانية إن موافقة رئيس برشلونة على السماح برحيل ميسي هو أمر صعب جدا، خاصة أن "بارتوميو ليس شجاعا بما يكفي لاتخاذ مثل تلك القرارات".

وكانت تقارير زعمت أن ليونيل ميسي أخطر إدارة برشلونة بقرار رحيله عن الفريق هذا الموسم بعد النتائج المخيبة خلال الفترة الماضية.

وبحسب ما نشره موقع "فوتبول إيطاليا"، تحدث ميسي مع الإدارة حول قراره بالرحيل عن كامب نو، وعدم الانتظار حتى انتهاء عقده الذي يمتد للعام المقبل. وأفاد الموقع بأن ميسي غير راض كليا عن الإدارة الحالية للنادي، وبالتالي اتخذ قراره النهائي بالرحيل.

وخسر برشلونة لقب الدوري الإسباني لصالح ريال مدريد، وودع دوري أبطال أوروبا بفضيحة مدوية أمام بايرن ميونيخ الألماني بالخسارة بثمانية أهداف مقابل هدفين.