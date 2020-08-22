مصارع روسي شهير يطرد عروسه من حفل الزفاف

أثار المصارع الروسي وبطل العالم في المصارعة الرومانية، زاوربيك سيداكوف، دهشة جميع الحضور في حفل زفافه، بعدما قام بطرد عروسه.

موسكو - سبوتنيك. وقالت قناة" إن تي في" الروسية، إن الرياضي وبعض الضيوف تلقوا خلال الحفل رسائل هاتفية رافقتها مقاطع فيديو أظهرت عروسه في وضع غير لائق.

وادعى صاحب الرسالة، بحسب القناة، أن العروس كانت تعمل سابقا في مكاتب تقدم خدمات مرافقة للأثرياء.

Чемпион мира по борьбе Заурбек Сидаков расстался с женой прямо во время свадьбы (7 фото + эро гиф)

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Бывший возлюбленный невесты Заурбека прислал жениху, его родным и друзьям ролики интимного характера. В их главной героине все узнали новоиспеченную жену.. pic.twitter.com/jmEhEVDrv4 — WarNet (@warnet_ws) August 20, 2020

وأمسك المصارع عروسه من شعرها، وطردها من حفل العرس.

وأوضحت القناة أن عشيقا سابقا للعروس دبر تلك الفضيحة للانتقام منها.