اعتزال أسطورة كرة القدم العمانية علي الحبسي

أعلن حارس المرمى العماني المخضرم، علي الحبسي، اعتزال كرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وغرد صاحب الـ38 عاما: "عقب سنوات تشرفت فيها بتمثيل عدد من الأندية داخل الوطن وخارجه، أعلن اليوم إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم".

وأضاف الحبسي "في هذه اللحظة أرفع خالص شكري وعظيم امتناني لكل من ساندني طوال مسيرتي، مؤكدا استمراري في خدمة وطني من مواقع أخرى".

بعد سنوات تشرفت فيها بتمثيل عدد من الأندية داخل الوطن وخارجه، أُعلن اليوم إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم.

وبهذه اللحظة ارفع خالص شكري وعظيم امتناني لكلِّ مَن ساندني طوال مسيرتي ، مؤكداً استمراري في خدمة وطني من مواقع أخرى.

أخوكم/ علي الحبسي pic.twitter.com/LSqA0fC6ln — Ali Al-Habsi (@AliAlhabsi) August 21, 2020

وبدأ علي الحبسي مسيرته باللعب في نادي المضيبي والنصر العمانيين، قبل الاحتراف في إنجلترا مع أندية بولتون وويغان أثليتيك وبرايتون وريدينغ وويست بروميتش.

وخاض الحبسي رحلة احترافية في المملكة العربية السعودية بالانضمام لنادي الهلال السعودي وتوج معه بلقبي الدوري والسوبر السعوديين.

وكان الحبسي أحد عناصر المنتخب العماني الفائز بكأس الخليج عام 2009، كما نال جائزة أفضل حارس مرمى في خمس بطولات.